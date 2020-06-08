***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 12:19
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TCD Fon 31.05.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849811
BIST
13:42110.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 898,71
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
13:426,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
13:427,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
13:42369,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,77
|Açılış
|: 369,57
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.046.952
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.122.292
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.776.597
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.232.689
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.507.233
|% 9,97
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|ALYAG
|1,22
|442.655
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,51
|69.322.358
|% -7,63
|
|EMNIS
|3,60
|164.369
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|GARAN
|8,36
|784.301.546
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,76
|537.216.057
|% 7,32
|
|THYAO
|12,78
|412.226.186
|% 0,47
|
|ASELS
|32,12
|356.798.625
|% 0,75
|
|GSRAY
|3,66
|327.939.349
|% 4,87
|
|EKGYO
|1,76
|537.216.057
|% 7,32
|
|GARAN
|8,36
|784.301.546
|% 0,84
|
|GSRAY
|3,66
|327.939.349
|% 4,87
|
|PETKM
|3,83
|226.363.243
|% 1,59
|
|IEYHO
|0,66
|34.528.355
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5483
|8,5911
|% 0,04
|
|Frank
|7,0123
|7,0546
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8023
|1,8114
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,16
|
|Altın Gr.
|369
|370
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.428
|-19,50
|
|Tam
|2.467
|2.495
|-23,90
|
|Yarım
|1.204
|1.218
|-11,70
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|0,47
|