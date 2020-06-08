***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 12:20
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TPF Fon 31.05.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849814
BIST
13:41110.898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 876,26
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
13:416,7873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7881
En Düşük
6,7485
13:417,6542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
13:41369,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,77
|Açılış
|: 369,57
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.048.323
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.122.292
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.776.617
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.232.689
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.521.528
|% 9,97
|
|CASA
|20,80
|112.265
|% -9,88
|
|ALYAG
|1,22
|442.655
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,50
|69.775.619
|% -7,89
|
|EMNIS
|3,60
|164.369
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,82
|748.344
|% -6,59
|
|GARAN
|8,36
|785.493.401
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,76
|549.980.254
|% 7,32
|
|THYAO
|12,79
|412.727.976
|% 0,55
|
|ASELS
|32,14
|357.034.313
|% 0,82
|
|GSRAY
|3,67
|331.201.170
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,76
|549.980.254
|% 7,32
|
|GARAN
|8,36
|785.493.401
|% 0,84
|
|GSRAY
|3,67
|331.201.170
|% 5,16
|
|PETKM
|3,82
|226.697.431
|% 1,33
|
|IEYHO
|0,65
|34.838.433
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5493
|8,5922
|% 0,06
|
|Frank
|7,0139
|7,0562
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8025
|1,8116
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|9,31
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,96
|
|Cumhuriyet
|2.398
|2.430
|-17,80
|
|Tam
|2.468
|2.500
|-18,40
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,80
|
|Çeyrek
|602
|609
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|0,51
|