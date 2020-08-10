***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 10:30
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TPF Fon 31.07.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867131
BIST
11:511.067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:517,3206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:518,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0913
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:51480,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,01
|Açılış
|: 480,16
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|188.012
|% 10,00
|
|SOKM
|12,21
|33.762.168
|% 5,90
|
|EGCEY
|0,92
|66.849
|% 5,75
|
|HUBVC
|16,74
|11.354.589
|% 3,78
|
|NATEN
|22,70
|21.941.183
|% 2,99
|
|CEOEM
|3,90
|2.480.199
|% -5,80
|
|DERAS
|7,92
|3.345.423
|% -5,26
|
|YKSLN
|13,79
|5.337.382
|% -4,63
|
|AKYHO
|5,85
|8.039.366
|% -4,10
|
|BAYRK
|6,04
|822.552
|% -1,79
|
|AKYHO
|5,85
|8.039.366
|% -4,10
|
|ARDYZ
|27,70
|6.045.140
|% -1,21
|
|BAYRK
|6,04
|822.552
|% -1,79
|
|FADE
|3,19
|188.012
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5604
|9,6083
|% 0,78
|
|Frank
|7,9862
|8,0343
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9523
|1,9621
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|-1,00
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,26
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|-11,00
|
|Tam
|3.210
|3.293
|-6,96
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,04
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|0,51
|