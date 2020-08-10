***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 10:30
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TCD Fon 31.07.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867132
BIST
11:491.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:497,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:498,6303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0977
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:49480,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,26
|Açılış
|: 480,41
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|186.414
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.326.380
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|382.505
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,55
|1.147.187.709
|% 4,53
|
|EKGYO
|1,92
|633.118.257
|% -2,04
|
|GARAN
|6,59
|295.461.826
|% 0,15
|
|SASA
|12,95
|254.385.468
|% 3,85
|
|BIMAS
|64,55
|225.594.687
|% 3,12
|
|EKGYO
|1,92
|633.118.257
|% -2,04
|
|ASELS
|17,55
|1.147.187.709
|% 4,53
|
|KARSN
|2,72
|177.781.267
|% 0,37
|
|KRDMD
|2,62
|168.678.716
|% -1,50
|
|ODAS
|2,22
|114.937.607
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5590
|9,6069
|% 0,76
|
|Frank
|7,9862
|8,0343
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9526
|1,9624
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|-0,46
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.210
|3.292
|-7,26
|
|Yarım
|1.551
|1.593
|-3,51
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,75
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,05
|
|B. Petrol
|44,82
|44,82
|0,42
|