***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 12:35
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TKF Fon 31.08.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873908
BIST
15:311.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -9,48
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:317,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0330
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4874
En Düşük
7,4364
15:318,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0279
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:31462,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 462,25
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:31
|DAGHL
|7,04
|10.377.733
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.921.542
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|129.135.320
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.267.318
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.374.259
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,30
|1.039.295.672
|% 8,59
|
|TSPOR
|6,35
|784.459.522
|% 7,26
|
|FENER
|44,78
|623.094.872
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,94
|595.531.625
|% 7,65
|
|RTALB
|59,10
|440.677.457
|% -1,01
|
|GSRAY
|4,30
|1.039.295.672
|% 8,59
|
|EKGYO
|1,81
|430.358.873
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,94
|595.531.625
|% 7,65
|
|TSPOR
|6,35
|784.459.522
|% 7,26
|
|IHLAS
|0,92
|109.200.407
|% 0,00
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4836
|7,4874
|% 0,44
|
|Euro
|8,8299
|8,8387
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7325
|9,7813
|% -0,50
|
|Frank
|8,1272
|8,1761
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9896
|1,9995
|% 0,45
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-13,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|-1,18
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-0,58
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,55
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-1,46
|
Seans Raporu
15:31
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15:41
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