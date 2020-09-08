***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2020 12:35
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TCD Fon 31.08.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873905
BIST
15:441.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -9,69
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:447,4853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:448,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:44461,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,25
|Açılış
|: 461,15
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DAGHL
|7,04
|10.383.252
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.713.249
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.931.402
|% 9,99
|
|LINK
|33,68
|39.247.150
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|136.307.731
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|9.819.694
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.379.156
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,33
|1.063.202.696
|% 9,34
|
|TSPOR
|6,37
|810.359.380
|% 7,60
|
|FENER
|44,78
|627.358.331
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,96
|608.418.907
|% 8,20
|
|RTALB
|58,75
|461.644.869
|% -1,59
|
|GSRAY
|4,33
|1.063.202.696
|% 9,34
|
|EKGYO
|1,81
|432.326.831
|% -0,55
|
|BJKAS
|3,96
|608.418.907
|% 8,20
|
|TSPOR
|6,37
|810.359.380
|% 7,60
|
|IHLAS
|0,93
|113.435.358
|% 1,09
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4822
|7,4853
|% 0,41
|
|Euro
|8,8329
|8,8386
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7367
|9,7855
|% -0,46
|
|Frank
|8,1299
|8,1789
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,47
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-13,72
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.050
|3.127
|-8,83
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|-4,27
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,53
|40,53
|-1,49
|
Seans Raporu
15:44
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