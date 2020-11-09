***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 09:58
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TCB Fon 30.10.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887012
BIST
11:151.218
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 26,46
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:158,2534
En Yüksek
|Değişim
|: -3,12%
|| -0,2659
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:159,8202
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -0,3062
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:15522,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -12,04
|Açılış
|: 522,78
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ACSEL
|18,37
|17.634.283
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.721.094
|% 9,98
|
|ARTI
|6,95
|254.099
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|170.075.125
|% -16,67
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|1.166.764.372
|% 4,73
|
|AKBNK
|5,23
|288.980.410
|% 4,18
|
|ODAS
|3,65
|275.644.676
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,41
|266.733.642
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,53
|241.660.363
|% 2,32
|
|GARAN
|7,31
|1.166.764.372
|% 4,73
|
|SKBNK
|1,50
|170.075.125
|% -16,67
|
|YKBNK
|2,41
|266.733.642
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,83
|152.859.562
|% 1,67
|
|TSKB
|2,20
|167.084.848
|% 3,29
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2601
|8,2737
|% -2,88
|
|Euro
|9,8109
|9,8361
|% -2,87
|
|Sterlin
|10,8987
|10,9533
|% -2,44
|
|Frank
|9,1908
|9,2462
|% -2,51
|
|Riyal
|2,2049
|2,2160
|% -2,64
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|8,92
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,13
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|0,97
|
Seans Raporu
11:13
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