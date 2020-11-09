***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 09:59
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TKF Fon 30.10.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887013
BIST
11:191.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 27,40
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:198,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -0,2516
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:199,8298
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -0,2966
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:19522,24
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -12,58
|Açılış
|: 522,24
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:19
|ACSEL
|18,37
|17.726.317
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.729.920
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|170.284.788
|% -16,67
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,32
|1.185.347.194
|% 4,87
|
|AKBNK
|5,24
|294.816.993
|% 4,38
|
|ODAS
|3,66
|277.341.532
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,42
|273.405.789
|% 3,86
|
|KRDMD
|3,54
|244.377.794
|% 2,61
|
|GARAN
|7,32
|1.185.347.194
|% 4,87
|
|SKBNK
|1,50
|170.284.788
|% -16,67
|
|YKBNK
|2,42
|273.405.789
|% 3,86
|
|EKGYO
|1,84
|153.089.955
|% 2,22
|
|TSKB
|2,20
|167.755.774
|% 3,29
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2573
|8,2677
|% -2,95
|
|Euro
|9,8047
|9,8298
|% -2,93
|
|Sterlin
|10,8996
|10,9542
|% -2,43
|
|Frank
|9,1921
|9,2475
|% -2,50
|
|Riyal
|2,2061
|2,2171
|% -2,59
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|9,52
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-12,04
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,13
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|0,94
|
Seans Raporu
11:19
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