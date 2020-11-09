***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 09:59
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TCD Fon 30.10.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887015
BIST
11:141.218
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 26,46
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:148,2718
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -0,2475
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:149,8414
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -0,2850
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:14522,59
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -12,24
|Açılış
|: 522,59
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ACSEL
|18,37
|17.634.283
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.721.094
|% 9,98
|
|ARTI
|6,95
|254.099
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|170.075.125
|% -16,67
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|1.166.764.372
|% 4,73
|
|AKBNK
|5,23
|288.980.410
|% 4,18
|
|ODAS
|3,65
|275.644.676
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,41
|266.733.642
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,53
|241.660.363
|% 2,32
|
|GARAN
|7,31
|1.166.764.372
|% 4,73
|
|SKBNK
|1,50
|170.075.125
|% -16,67
|
|YKBNK
|2,41
|266.733.642
|% 3,43
|
|EKGYO
|1,83
|152.859.562
|% 1,67
|
|TSKB
|2,20
|167.084.848
|% 3,29
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2628
|8,2718
|% -2,91
|
|Euro
|9,8202
|9,8414
|% -2,81
|
|Sterlin
|10,9275
|10,9823
|% -2,18
|
|Frank
|9,2170
|9,2725
|% -2,23
|
|Riyal
|2,2111
|2,2221
|% -2,37
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|8,58
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-12,24
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,92
|
Seans Raporu
11:14
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-
11:27BRISA
Yüzde 8.89 oranında artışla 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 144, 093 adet işlem
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11:26VESTL
Yüzde 6.31 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 782, 413 adet işlem
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11:25DEVA
Yüzde 6.15 oranında artışla 24.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 514, 026 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 1, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 6, 756.00 milyon TL de
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11:24BAKAB
Yüzde 7.27 oranında artışla 19.18 lira fiyatla işlem gören hissede 289, 099 adet işlem