***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2020 10:17
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TCB Fon 30.11.2020 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891625
BIST
14:321.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:327,8463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:329,5047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:32461,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KRVGD
|10,89
|326.297
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|573.186.106
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,26
|1.945.423
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|84,00
|17.509.273
|% -6,93
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|997,00
|1.270.398
|% -5,94
|
|PETKM
|4,99
|2.960.214.766
|% 7,54
|
|GARAN
|8,99
|928.720.679
|% -1,32
|
|TUPRS
|95,35
|835.946.277
|% 1,87
|
|DOHOL
|2,82
|806.576.272
|% -1,40
|
|SASA
|20,02
|729.135.772
|% 7,00
|
|PETKM
|4,99
|2.960.214.766
|% 7,54
|
|DOHOL
|2,82
|806.576.272
|% -1,40
|
|TSKB
|1,86
|521.515.403
|% -3,63
|
|EKGYO
|2,06
|548.122.863
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,86
|395.644.996
|% -1,72
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8416
|7,8463
|% 0,43
|
|Euro
|9,4942
|9,5047
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,3748
|10,4268
|% -0,88
|
|Frank
|8,7647
|8,8175
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0857
|2,0961
|% 0,43
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.106
|-4,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-10,05
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-4,86
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|-0,37
|