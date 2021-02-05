***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 12:01
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TPF Fon 31.01.2021 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907722
BIST
11:481.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.541
11:487,0831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0527
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0683
11:488,5016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0489
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4696
11:48411,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 411,32
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:48
|TGSAS
|34,54
|5.330.794
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|253.019.058
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.905.311
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,50
|18.371.784
|% -6,25
|
|SISE
|7,89
|593.481.224
|% 2,33
|
|KOZAL
|124,00
|460.547.443
|% 2,06
|
|GARAN
|9,92
|360.925.222
|% 0,00
|
|ISKPL
|29,10
|319.121.053
|% 2,18
|
|SASA
|28,36
|255.033.283
|% 5,43
|
|TSKB
|1,86
|202.019.539
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|203.787.662
|% 0,81
|
|SISE
|7,89
|593.481.224
|% 2,33
|
|CEMAS
|2,31
|136.746.038
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,09
|211.074.363
|% -0,49
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0804
|7,0831
|% -0,74
|
|Euro
|8,4933
|8,5016
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,6665
|9,7149
|% -0,64
|
|Frank
|7,8118
|7,8589
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8810
|1,8905
|% -0,82
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|13,68
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,36
|59,36
|0,35
|
Seans Raporu
11:48
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