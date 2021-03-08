***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 17:29
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TPF Fon 26.02.2021 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916062
BIST
17:241.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,82
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:247,6675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1355
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:249,1120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1320
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:24417,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 6,43
|Açılış
|: 417,72
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:24
|TRILC
|12,10
|3.156.382
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.446.971
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.840.058
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SEKFK
|11,63
|17.427.183
|% -8,21
|
|GARAN
|9,01
|1.867.516.896
|% -2,59
|
|PETKM
|6,19
|1.848.278.156
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,26
|1.229.419.251
|% -0,55
|
|KOZAL
|132,20
|1.199.265.012
|% 2,56
|
|THYAO
|14,65
|1.127.302.111
|% -0,88
|
|PETKM
|6,19
|1.848.278.156
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,40
|658.967.473
|% -2,44
|
|GARAN
|9,01
|1.867.516.896
|% -2,59
|
|HALKB
|5,41
|967.966.066
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,26
|1.229.419.251
|% -0,55
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6645
|7,6675
|% 1,80
|
|Euro
|9,1063
|9,1120
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,5885
|10,6416
|% 1,83
|
|Frank
|8,1858
|8,2351
|% 1,59
|
|Riyal
|2,0383
|2,0485
|% 1,82
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,33
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,50
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|40,28
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|19,49
|
|Çeyrek
|671
|686
|9,75
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,24
|