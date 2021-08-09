***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2021 11:55
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCB Fon 31.07.2021 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955911
BIST
12:161.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:168,6572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:1610,1859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0312
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:16486,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,48
|Açılış
|: 486,05
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:14
|SELGD
|5,61
|6.386.007
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.786.603
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.073.818
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.907.261
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.203.404
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.576.194
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,83
|29.068.713
|% -8,39
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,22
|9.370.683
|% -7,07
|
|KRONT
|46,58
|18.098.441
|% -6,16
|
|SISE
|8,26
|602.214.425
|% 3,25
|
|GARAN
|9,29
|473.110.916
|% 0,65
|
|GENIL
|13,74
|404.004.043
|% 5,69
|
|KRDMD
|8,01
|351.250.125
|% 0,12
|
|THYAO
|12,87
|263.773.430
|% 0,31
|
|SISE
|8,26
|602.214.425
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,49
|158.656.064
|% 0,81
|
|GARAN
|9,29
|473.110.916
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,01
|351.250.125
|% 0,12
|
|PETKM
|5,86
|185.943.918
|% 1,74
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6551
|8,6581
|% 0,49
|
|Euro
|10,1693
|10,1999
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,9792
|12,0392
|% 0,53
|
|Frank
|9,4075
|9,4642
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3016
|2,3132
|% 0,48
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-20,14
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,78
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-2,95
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:29SANKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 117 adet işlem
-
12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, PETKM, PGSUS
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.26 ) 1, 272
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, DAGI, TGSAS, SANKO, IDGYO
-
12:28
BRYAT, ROYAL, UTPYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında