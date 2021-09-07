***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 19:58
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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TCB Fon 31.08.2021 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962400
BIST
16:081.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:088,4590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:0810,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:08488,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,87
|Açılış
|: 488,61
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ORCAY
|14,33
|160.376.673
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.170.282
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.638.594
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.396.992
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.644.891
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,11
|82.764.121
|% -4,45
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,47
|1.354.153.149
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,53
|587.818.155
|% 0,00
|
|THYAO
|12,45
|487.586.213
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,27
|416.380.614
|% 0,14
|
|EREGL
|17,98
|333.307.849
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,53
|587.818.155
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|1.354.153.149
|% 0,64
|
|HALKB
|4,76
|317.875.580
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|73.445.099
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,27
|416.380.614
|% 0,14
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4559
|8,4590
|% -0,04
|
|Euro
|10,0152
|10,0224
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,6717
|11,7302
|% 0,48
|
|Frank
|9,1759
|9,2311
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2507
|2,2620
|% 0,08
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|8,29
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|4,01
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|-0,25
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