***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 19:58
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCD Fon 31.08.2021 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962401
BIST
16:071.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,03
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:078,4590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:0710,0224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:07488,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,74
|Açılış
|: 488,48
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:07
|ORCAY
|14,33
|160.353.229
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.150.575
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.637.109
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.369.846
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.643.881
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,14
|79.783.056
|% -4,30
|
|AKYHO
|2,45
|10.324.713
|% -3,92
|
|GARAN
|9,49
|1.337.949.370
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,53
|587.744.241
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|484.962.098
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|406.143.931
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|331.579.827
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,53
|587.744.241
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|1.337.949.370
|% 0,85
|
|HALKB
|4,76
|316.084.373
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|73.194.161
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|406.143.931
|% 0,55
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4559
|8,4590
|% -0,04
|
|Euro
|10,0152
|10,0224
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,6719
|11,7304
|% 0,49
|
|Frank
|9,1732
|9,2284
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2504
|2,2617
|% 0,07
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|8,70
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|8,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|6,55
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|3,17
|
|Çeyrek
|779
|797
|1,58
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,15
|72,15
|-0,45
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:19TDGYO
Yüzde 7.57 oranında artışla 6.96 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 510 adet işlem
-
16:17SELVA
Yüzde 4.28 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 058, 846 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 82 artarak (% 0.57 ) 1, 545
-
16:16XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 8, 960.00 milyon TL de
-
16:16EDATA
Yüzde 4.02 oranında artışla 12.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 426 adet işlem