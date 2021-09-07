***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2021 19:58
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TPF Fon 31.08.2021 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962403
BIST
11:201.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.445
11:208,4099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0609
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4107
En Düşük
8,3350
11:209,9493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0572
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9536
En Düşük
9,8734
11:20485,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,37
|Açılış
|: 485,10
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
485,71
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler11:20
|YEOTK
|29,28
|7.981.230
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|673.579
|% 9,98
|
|KTSKR
|79,45
|91.952.079
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,78
|526.968
|% 9,45
|
|DESPC
|12,04
|26.305.024
|% 8,08
|
|SERVE
|12,20
|353.275
|% -8,13
|
|ISBIR
|82,30
|365.577
|% -7,53
|
|EGEPO
|6,65
|52.970.817
|% -6,60
|
|AKYHO
|2,27
|8.604.764
|% -6,58
|
|SNPAM
|13,66
|13.660
|% -4,87
|
|GARAN
|9,76
|385.313.136
|% 0,31
|
|ORCAY
|14,10
|240.380.161
|% -2,56
|
|THYAO
|12,61
|218.133.681
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,30
|166.284.022
|% -2,01
|
|TURSG
|5,14
|156.286.453
|% 4,90
|
|ODAS
|1,49
|65.014.211
|% -1,32
|
|GARAN
|9,76
|385.313.136
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,58
|95.255.339
|% -0,39
|
|TURSG
|5,14
|156.286.453
|% 4,90
|
|EKGYO
|1,84
|51.305.494
|% -0,54
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4086
|8,4099
|% 0,73
|
|Euro
|9,9381
|9,9493
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,5063
|11,5640
|% 0,29
|
|Frank
|9,0917
|9,1465
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2305
|2,2417
|% 0,51
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|4,99
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.269
|-11,73
|
|Yarım
|1.540
|1.581
|-5,67
|
|Çeyrek
|772
|791
|-2,84
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|71,91
|71,91
|0,22
|
Seans Raporu
11:20
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11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 6 kaybederek (% -0.49 ) 1, 551
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11:30XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 3, 266.00 milyon TL de
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11:29INVEO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 103.60 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 113 adet işlem
-
11:26YAPRK
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 32.68 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 343 adet işlem
-
11:25XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 3, 150.00 milyon TL de