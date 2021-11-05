***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 15:12
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TKF Fon 31.10.2021 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975135
BIST
16:261.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.583
En Düşük
1.569
16:269,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0130
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:2611,1890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0372
|Açılış
|: 11,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
16:26559,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,76
|Açılış
|: 559,38
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:24
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.437,00
|176.056.085
|% 9,36
|
|RALYH
|8,93
|126.807.548
|% 8,77
|
|EUYO
|3,71
|3.095.411
|% 8,16
|
|GARFA
|14,20
|4.355.179
|% 7,74
|
|BASGZ
|25,24
|4.177.876
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.971.416
|% -9,99
|
|RODRG
|14,16
|2.531.889
|% -5,98
|
|IHAAS
|4,32
|62.645.318
|% -5,88
|
|SNGYO
|4,21
|59.204.484
|% -5,61
|
|THYAO
|17,52
|2.857.615.195
|% 3,24
|
|GARAN
|10,57
|2.104.849.412
|% 1,15
|
|TUPRS
|145,80
|821.844.767
|% 2,17
|
|KRDMD
|7,06
|597.805.854
|% -2,75
|
|ASELS
|16,80
|567.067.375
|% 0,72
|
|TSKB
|1,56
|410.951.786
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,09
|509.332.902
|% 1,95
|
|GARAN
|10,57
|2.104.849.412
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,97
|529.340.673
|% -0,34
|
|THYAO
|17,52
|2.857.615.195
|% 3,24
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6960
|9,6989
|% 0,17
|
|Euro
|11,1855
|11,1935
|% -0,29
|
|Sterlin
|13,0094
|13,0746
|% -0,33
|
|Frank
|10,5292
|10,5926
|% -0,52
|
|Riyal
|2,5758
|2,5887
|% -0,07
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|8,68
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,02
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|0,82
|