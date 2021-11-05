***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 15:13
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TPF Fon 31.10.2021 Tarihli Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975136
BIST
15:231.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
15:239,6969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0140
|Açılış
|: 9,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
15:2311,1916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0346
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
15:23560,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,72
|Açılış
|: 560,34
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:21
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|MAGEN
|9,48
|294.937.920
|% 9,98
|
|SONME
|30,80
|7.558.163
|% 8,15
|
|RALYH
|8,85
|104.332.253
|% 7,80
|
|EUYO
|3,69
|2.902.692
|% 7,58
|
|BASGZ
|25,24
|3.676.307
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.610.580
|% -9,99
|
|IHAAS
|4,31
|54.692.246
|% -6,10
|
|TETMT
|179,60
|3.271.051
|% -5,87
|
|RODRG
|14,20
|2.305.261
|% -5,71
|
|PGSUS
|92,55
|392.781.412
|% 4,11
|
|MAGEN
|9,48
|294.937.920
|% 9,98
|
|KONTR
|79,15
|228.378.801
|% 5,89
|
|GESAN
|24,62
|114.087.746
|% 3,71
|
|TEZOL
|14,40
|110.809.712
|% 3,60
|
|IHLGM
|0,87
|32.693.375
|% 2,35
|
|ZRGYO
|2,32
|88.446.489
|% -4,53
|
|MAGEN
|9,48
|294.937.920
|% 9,98
|
|PEKGY
|0,98
|25.409.059
|% 2,08
|
|HEDEF
|3,66
|58.163.116
|% 1,95
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7043
|9,7074
|% 0,25
|
|Euro
|11,1913
|11,1952
|% -0,28
|
|Sterlin
|13,0419
|13,1073
|% -0,09
|
|Frank
|10,5768
|10,6405
|% -0,07
|
|Riyal
|2,5840
|2,5969
|% 0,25
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-5,57
|
|Altın Gr.
|561
|561
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.687
|3.780
|-9,87
|
|Yarım
|1.782
|1.829
|-4,77
|
|Çeyrek
|894
|914
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|0,65
|
Seans Raporu
15:21
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