***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 14:56
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
MART 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018135
BIST
15:242.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,41
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:2414,7598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0228
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:2416,0419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0066
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:24918,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,52
|Açılış
|: 918,47
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:22
|MZHLD
|34,12
|3.467.378
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.926.633
|% 9,97
|
|NATEN
|63,50
|213.128.069
|% 9,96
|
|EPLAS
|19,44
|20.581.189
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.306.637
|% -9,78
|
|ULUSE
|155,70
|27.271.197
|% -7,32
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|14.318.786
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,30
|15.124.921
|% -4,00
|
|GARAN
|13,18
|4.168.414.241
|% 4,52
|
|THYAO
|35,24
|2.114.855.512
|% -1,07
|
|KARSN
|6,03
|1.407.984.211
|% 5,60
|
|AKBNK
|8,32
|1.370.420.599
|% 3,48
|
|ASELS
|26,54
|1.278.872.078
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,61
|1.141.795.612
|% 1,95
|
|GARAN
|13,18
|4.168.414.241
|% 4,52
|
|ODAS
|2,17
|660.136.560
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,54
|1.189.742.882
|% 3,42
|
|KARSN
|6,03
|1.407.984.211
|% 5,60
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7496
|14,7598
|% 0,15
|
|Euro
|16,0312
|16,0419
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,1602
|19,2563
|% -0,22
|
|Frank
|15,7140
|15,8087
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9229
|3,9426
|% 0,18
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,16
|
|Altın Gr.
|918
|918
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.084
|6.176
|14,00
|
|Tam
|6.054
|6.205
|11,83
|
|Yarım
|2.926
|3.001
|5,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,73
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:35NATEN
Yüzde 9.78 oranında artışla 63.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 156, 978 adet işlem
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15:34KRGYO
Yüzde 5.37 oranında artışla 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 470, 949 adet işlem
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15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, THYAO, FROTO
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15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 83 artarak (% 1.27 ) 2, 131
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, PAGYO, FORMT, SUMAS, MZHLD, VKGYO, EPLAS