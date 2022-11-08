***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 14:11
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TCD FON 2022 EKİM AYI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077925
BIST
14:004.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 62,51
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
14:0018,6095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1325
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:0018,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0841
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
14:00999,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,38
|Açılış
|: 999,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler13:58
|GUBRF
|162,80
|719.074.359
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.664.781
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|835.787
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.875.422
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|1.343.455
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.507.701
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|CEOEM
|12,23
|110.130.419
|% -8,73
|
|EREGL
|36,92
|9.305.206.534
|% 0,82
|
|THYAO
|114,90
|8.067.568.723
|% 7,18
|
|KRDMD
|13,36
|3.391.579.171
|% -3,54
|
|ASELS
|37,02
|3.289.148.502
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,86
|3.004.010.447
|% 1,46
|
|EKGYO
|4,86
|3.004.010.447
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,36
|3.391.579.171
|% -3,54
|
|EREGL
|36,92
|9.305.206.534
|% 0,82
|
|SKBNK
|2,15
|513.223.455
|% 3,37
|
|YKBNK
|9,61
|1.625.262.610
|% 2,13
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6064
|18,6085
|% 0,71
|
|Euro
|18,6113
|18,6171
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2443
|21,3508
|% 0,13
|
|Frank
|18,7211
|18,8338
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9355
|4,9602
|% 0,64
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-4,06
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.695
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|-0,94
|