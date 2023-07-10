***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 12:57
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TCD FON HAZİRAN 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168630
BIST
'
14:226.265
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 77,87
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:2226,1023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0648
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:2228,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0426
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:221.614,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.614,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:21
|EUPWR
|114,40
|1.433.241.727
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.988.951
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.523.733
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,04
|138.287.370
|% -6,47
|
|ICUGS
|8,02
|15.957.020
|% -5,65
|
|YAPRK
|116,50
|41.278.415
|% -4,51
|
|RAYSG
|31,50
|46.825.363
|% -4,14
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,45
|5.672.638.474
|% 0,98
|
|THYAO
|215,90
|4.574.311.081
|% 0,33
|
|EKGYO
|8,44
|3.031.777.280
|% -0,12
|
|ASELS
|61,45
|2.704.039.520
|% 4,06
|
|TUPRS
|90,25
|2.344.801.615
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,44
|3.031.777.280
|% -0,12
|
|ZOREN
|3,66
|476.898.837
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|199.297.833
|% 6,17
|
|PETKM
|16,40
|1.666.455.820
|% 2,95
|
|YKBNK
|13,06
|1.226.740.132
|% 0,77
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0871
|26,1148
|% 0,30
|
|Euro
|28,5992
|28,6162
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,2678
|33,4346
|% -0,17
|
|Frank
|29,2093
|29,3853
|% 0,06
|
|Riyal
|6,9368
|6,9716
|% 0,24
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,40
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|2,35
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.403
|10.611
|-55,00
|
|Yarım
|5.210
|5.330
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.613
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,50
|
Seans Raporu
14:21
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-
14:35BNTAS
Yüzde 4.89 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 001, 544 adet işlem
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14:34IMASM
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.22 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 413, 259 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 77 artarak (% 0.87 ) 6, 901
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14:33XU100
Endeks 6, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 63, 779.00 milyon TL de
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14:33GEDIK
Yüzde 4.98 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 783 adet işlem