***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 12:57
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TPF FON HAZİRAN 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168633
BIST
'
14:226.265
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 77,87
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:2226,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0645
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:2228,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0433
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:221.614,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.614,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:22
|EUPWR
|114,40
|1.433.701.729
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.988.951
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.523.733
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,00
|138.454.939
|% -6,60
|
|ICUGS
|8,02
|15.957.020
|% -5,65
|
|YAPRK
|116,50
|41.282.492
|% -4,51
|
|RAYSG
|31,50
|46.825.363
|% -4,14
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,35
|5.688.094.842
|% 0,86
|
|THYAO
|215,70
|4.590.765.460
|% 0,23
|
|EKGYO
|8,44
|3.039.469.826
|% -0,12
|
|ASELS
|61,40
|2.706.331.592
|% 3,98
|
|TUPRS
|90,20
|2.354.691.317
|% -0,66
|
|EKGYO
|8,44
|3.039.469.826
|% -0,12
|
|ZOREN
|3,66
|477.246.573
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|199.429.743
|% 6,17
|
|PETKM
|16,39
|1.670.174.217
|% 2,89
|
|YKBNK
|13,07
|1.232.724.230
|% 0,85
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0967
|26,1020
|% 0,25
|
|Euro
|28,5962
|28,6167
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,2658
|33,4327
|% -0,18
|
|Frank
|29,2088
|29,3847
|% 0,05
|
|Riyal
|6,9368
|6,9716
|% 0,24
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,21
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,54
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.396
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.206
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.664
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,02
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,55
|
Seans Raporu
14:22
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-
14:37EDATA
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 180, 985 adet işlem
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14:35BNTAS
Yüzde 4.89 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 001, 544 adet işlem
-
14:34IMASM
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.22 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 413, 259 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 77 artarak (% 0.87 ) 6, 901
-
14:33XU100
Endeks 6, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 63, 779.00 milyon TL de