***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 10:26
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TCD FON EYLÜL 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200656
BIST
'
12:378.484
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,01
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3727,6342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0816
|Açılış
|: 27,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3729,1564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0271
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:371.617,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.617,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BFREN
|9.867,50
|1.147.975.841
|% 10,00
|
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|BJKAS
|46,18
|60.775.451
|% -4,98
|
|ICUGS
|9,02
|3.801.624
|% -4,85
|
|EKGYO
|8,67
|3.585.420.026
|% 5,47
|
|PETKM
|23,88
|3.474.210.321
|% 1,62
|
|THYAO
|240,60
|2.944.583.940
|% -0,37
|
|EREGL
|44,68
|2.398.486.671
|% 0,95
|
|KCHOL
|158,70
|2.073.328.262
|% 1,21
|
|EKGYO
|8,67
|3.585.420.026
|% 5,47
|
|ZOREN
|7,06
|1.258.638.926
|% 1,15
|
|IHLAS
|1,36
|200.091.106
|% 4,62
|
|SKBNK
|7,13
|1.034.916.857
|% 2,30
|
|PETKM
|23,88
|3.474.210.321
|% 1,62
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|1,28
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,56
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.882
|10.984
|-23,00
|
|Yarım
|5.458
|5.509
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.721
|2.754
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,63
|18,66
|0,07
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,07
|