***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2023 10:09
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TCD FON EKİM 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215549
BIST
'
14:217.860
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 15,60
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.848
En Yüksek
7.943
14:2128,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0321
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:2130,4791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0189
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:211.800,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.800,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:21
|TABGD
|179,30
|1.509.258.704
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.680.657
|% 10,00
|
|ESCOM
|48,64
|51.249.102
|% 10,00
|
|PKENT
|238,90
|292.850.815
|% 9,99
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|MAALT
|962,50
|235.927.756
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|6.458.040
|% -9,94
|
|UFUK
|110,80
|3.500.556
|% -9,92
|
|ARZUM
|41,38
|446.188.999
|% -7,51
|
|THYAO
|229,00
|5.321.949.670
|% 1,33
|
|TUPRS
|149,90
|2.381.916.276
|% 0,60
|
|TCELL
|55,25
|2.165.521.261
|% 4,05
|
|ISCTR
|20,88
|1.800.313.106
|% -3,33
|
|BIMAS
|310,00
|1.689.544.661
|% 4,64
|
|EKGYO
|6,85
|828.584.062
|% -0,15
|
|ZOREN
|5,42
|624.250.560
|% -0,18
|
|ADESE
|2,06
|189.726.824
|% 3,52
|
|ISCTR
|20,88
|1.800.313.106
|% -3,33
|
|YKBNK
|16,99
|1.323.159.848
|% -2,19
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5074
|28,5237
|% 0,11
|
|Euro
|30,4676
|30,4791
|% -0,06
|
|Sterlin
|34,8609
|35,0358
|% -0,18
|
|Frank
|31,5205
|31,7104
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5829
|7,6209
|% 0,13
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|882,68
|884,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,87
|1.032,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,03
|81,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,43
|1.963,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:21
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14:36TCELL
Yüzde 4.24 oranında artışla 55.35 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 598, 378 adet işlem
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14:35VRGYO
Yüzde 6.55 oranında artışla 21.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 331, 085 adet işlem
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14:34BARMA
Yüzde 9.91 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 219, 238 adet işlem
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14:33AVTUR
Yüzde 4.16 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 461, 010 adet işlem
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14:32XU100
Endeks 7, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 49, 370.00 milyon TL de