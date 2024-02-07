***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2024 16:27
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
TCD FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU OCAK 2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247656
BIST
'
16:498.888
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 18,48
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.848
En Yüksek
8.940
16:4930,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0474
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
16:4932,9943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0995
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
16:492.001,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,48
|Açılış
|: 2.001,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,47
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler16:46
|EUPWR
|200,20
|1.916.273.807
|% 10,00
|
|SMRTG
|71,55
|1.263.339.038
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|140.572.940
|% 9,99
|
|KARYE
|50,70
|184.969.009
|% 9,98
|
|OBASE
|53,10
|114.891.508
|% 9,98
|
|BAKAB
|46,26
|29.294.264
|% -49,50
|
|ISKUR
|7.245.900,00
|7.245.900
|% -10,00
|
|KRGYO
|35,36
|178.188.043
|% -9,98
|
|DIRIT
|16,08
|3.801.876
|% -7,80
|
|KTLEV
|83,95
|133.170.011
|% -7,19
|
|THYAO
|288,00
|6.132.596.236
|% -1,03
|
|EREGL
|45,14
|6.041.106.825
|% 2,13
|
|TUPRS
|155,10
|4.732.133.610
|% 0,39
|
|PETKM
|23,84
|4.507.919.904
|% 1,62
|
|SAHOL
|80,55
|4.246.134.029
|% 4,14
|
|ZOREN
|5,03
|1.515.329.508
|% 0,60
|
|TSPOR
|1,68
|459.697.685
|% 1,20
|
|AKFGY
|2,26
|466.362.860
|% 3,20
|
|PETKM
|23,84
|4.507.919.904
|% 1,62
|
|ADESE
|2,88
|448.136.673
|% 9,92
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5944
|30,5980
|% 0,15
|
|Euro
|32,9866
|32,9967
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,5141
|38,7073
|% 0,33
|
|Frank
|34,9670
|35,1777
|% -0,08
|
|Riyal
|8,1333
|8,1741
|% 0,12
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|886,72
|888,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,52
|936,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,14
|2.036,45
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:46
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