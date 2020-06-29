***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.06.2020 11:58
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SERBEST ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853258
BIST
12:27115.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 564,71
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:276,8537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:277,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0281
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
12:27389,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,01
|Açılış
|: 389,66
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,44
BIST En Aktif Hisseler
|SEKFK
|5,06
|6.503.120
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.137.968
|% 10,00
|
|OZBAL
|3,66
|26.712.560
|% 9,91
|
|VERTU
|5,55
|4.174.127
|% 9,90
|
|SAMAT
|2,81
|21.683.777
|% 9,34
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|ORGE
|6,56
|73.337.400
|% -5,88
|
|DAGI
|6,38
|9.010.993
|% -4,49
|
|IHGZT
|4,25
|8.724.996
|% -4,28
|
|ODAS
|2,46
|692.300.199
|% -1,60
|
|IHLGM
|1,64
|136.350.055
|% 2,50
|
|BNTAS
|4,07
|94.556.359
|% 5,17
|
|MPARK
|19,54
|69.757.225
|% 2,84
|
|SOKM
|13,18
|58.858.399
|% 1,00
|
|ODAS
|2,46
|692.300.199
|% -1,60
|
|IHLGM
|1,64
|136.350.055
|% 2,50
|
|BNTAS
|4,07
|94.556.359
|% 5,17
|
|HLGYO
|2,20
|48.013.052
|% 1,60
|
|OYAKC
|6,73
|30.894.092
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4213
|8,4636
|% -0,14
|
|Frank
|7,2097
|7,2531
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,15
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|5,10
|
|Tam
|2.600
|2.612
|5,20
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|2,50
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,37
|