***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıOktay Okan ALPAY Genel Müdür Portföy Yöneticisi Genel Müdürlük ve Portföy Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı SPF Düzey 3 ve türev Araçlar Lisansı, 201585-303633Semih Kara Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticiliği SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 203718-301267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836109BIST