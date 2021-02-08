***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.02.2021 13:26
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
portfoyyonetimi@tacirlerportfoy.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Gizem AKYILDIZ Operasyon Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908143
BIST
14:501.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
14:507,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0636
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
14:508,5710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0608
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
14:50416,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,63
|Açılış
|: 416,58
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
416,66
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler14:48
|JANTS
|552,30
|52.302.884
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.958.809
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|89.216.977
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|2.987.057.801
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|2.987.057.801
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,00
|1.515.735.620
|% 2,83
|
|ISFIN
|4,52
|1.004.183.071
|% 8,92
|
|ODAS
|4,28
|871.372.340
|% 3,63
|
|GARAN
|9,81
|865.088.321
|% 0,51
|
|DOHOL
|3,62
|2.987.057.801
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,52
|1.004.183.071
|% 8,92
|
|ODAS
|4,28
|871.372.340
|% 3,63
|
|ALBRK
|2,21
|356.837.212
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,48
|381.029.872
|% 1,22
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1185
|7,1215
|% 0,92
|
|Euro
|8,5662
|8,5709
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,6914
|9,7400
|% 0,27
|
|Frank
|7,8514
|7,8987
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8866
|1,8961
|% 0,59
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|10,41
|
|Altın Gr.
|415
|415
|4,35
|
|Cumhuriyet
|2.747
|2.788
|39,00
|
|Tam
|2.741
|2.810
|47,40
|
|Yarım
|1.325
|1.359
|22,92
|
|Çeyrek
|664
|680
|11,47
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,56
|