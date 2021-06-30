***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2021 19:36
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8425000 TRY 99,1176
Atilla TACİR 25000 TRY 0,2941
Can Tacir 25000 TRY 0,2941
Halit TACİR 20000 TRY 0,2353
Serkan TACİR 5000 TRY 0,0588
TOPLAM 8500000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945279
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0700
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3300
En Düşük
10,2700
18:05495,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,09
|Açılış
|: 495,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,72
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6996
|8,7012
|% -0,37
|
|Euro
|10,2800
|10,2900
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,9730
|12,0330
|% -0,66
|
|Frank
|9,3634
|9,4198
|% -0,83
|
|Riyal
|2,3129
|2,3245
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|11,52
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,30
|0,05
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|0,68
|