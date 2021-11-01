***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOktay Okan ALPAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yok 0 Bağımsız Üye Değil yokATİLLA TACİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Genel müdürlük Yönetim Kurulu Başkanlığı 0.4762 Bağımsız Üye DeğilSERKAN TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.03.2019 0.08 Bağımsız Üye DeğilCAN TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer KOORDİNATÖR YOK 0.2941 Bağımsız Üye DeğilBURAK DEDELER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.09.2021 İcrada Görevlihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973380BIST