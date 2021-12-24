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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.12.2021 12:24
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Elektronik Posta Adresi
E-posta
TPP@tacirlerportfoy.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.
Şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985989


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