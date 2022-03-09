***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOktay Okan ALPAY Genel Müdür 15.12.2014 0212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 201585-303633DİLEK SEL MÜFETTİŞ 01.06.2018 0212 355 46 46/4740 dilek.sel@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 204778-303627KEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER 16.08.2021 0212 355 46 46 kezban.tasoluk@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 2Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 20.000.000Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviDENİZ SÜREKLİ Operasyon Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008838BIST