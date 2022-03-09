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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2022 19:22
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Oktay Okan ALPAY Genel Müdür 15.12.2014 0212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 201585-303633
DİLEK SEL MÜFETTİŞ 01.06.2018 0212 355 46 46/4740 dilek.sel@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 204778-303627
KEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER 16.08.2021 0212 355 46 46 kezban.tasoluk@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 2

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 20.000.000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
DENİZ SÜREKLİ Operasyon Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008838


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GZNMI 16,94 435.782 % 10,00  
AVGYO 2,87 15.199.332 % 9,96  
SASA 55,80 2.560.725.075 % 9,95  
GRSEL 9,07 449.600 % 9,94  
AVOD 1,89 96.862.534 % 9,88  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6726 14,6850 % 1,62  
Euro 16,2686 16,3151 % 3,23  
Sterlin 19,2411 19,3376 % 1,88  
Frank 15,7584 15,8533 % 1,66  
Riyal 3,8952 3,9148 % 1,38  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.001 2.002 -49,48  
Altın Gr. 939 939 -15,03  
Cumhuriyet 6.201 6.295 -48,00  
Tam 6.153 6.311 -66,11  
Yarım 2.974 3.053 -31,98  
Çeyrek 1.492 1.526 -15,99  
Gümüş.Ons 26,06 26,09 -0,37  
Gümüş Gr. 12,25 12,27 -0,02  
B. Petrol 121 121 -6,58  
Seans Raporu 18:05
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