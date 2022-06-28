***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOktay Okan ALPAY Genel Müdür 15.12.2014 0212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 201585-303633MUAZZEZ KOR MÜFETTİŞ 17.06.2022 0212 355 46 46 muazzez.kor@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev AraçlarKEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER 16.08.2021 0212 355 46 46 kezban.tasoluk@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039856BIST