***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2023 21:53
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Oktay Okan ALPAY Genel Müdür Portföy Yöneticisi Genel Müdürlük ve Portföy Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı SPF Düzey 3 ve türev Araçlar Lisansı, 201585-303633
Engin ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticiliği SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 202817-303023
Semih KARA Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 203718-301267
Murat TAŞER Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Yağız YUMUTGAN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Tolga KOYUNCU Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi T. İŞ BANKASI A.Ş.
İç kontrol sistemi TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Risk yönetim sistemi TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Teftiş birimi TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Araştırma birimi TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bilgi sistemleri TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166072
BIST