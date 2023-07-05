***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıOktay Okan ALPAY Genel Müdür Portföy Yöneticisi Genel Müdürlük ve Portföy Yöneticiliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı SPF Düzey 3 ve türev Araçlar Lisansı, 201585-303633Engin ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticiliği SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 202817-303023Semih KARA Kıdemli Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 203718-301267Murat TAŞER Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıYağız YUMUTGAN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıTolga KOYUNCU Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi T. İŞ BANKASI A.Ş.İç kontrol sistemi TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Risk yönetim sistemi TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Teftiş birimi TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Araştırma birimi TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Bilgi sistemleri TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166072BIST