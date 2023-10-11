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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2023 16:22
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 42.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 30000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29735294 TRY 99,1176
Atilla TACİR 88235 TRY 0,2941
Can Tacir 88235 TRY 0,2941
Halit TACİR 70588 TRY 0,2353
Serkan TACİR 17648 TRY 0,0588
TOPLAM 30000000 TRY 100,00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
UFUK ÜMİT ONBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 04.09.2023 İcrada Görevli Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yok 0 Bağımsız Üye Değil Evet yok
ATİLLA TACİR Genel müdürlük Yönetim Kurulu Başkanlığı 0.2941
SERKAN TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.03.2019 0.0588 Bağımsız Üye Değil
CAN TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer KOORDİNATÖR YOK 0.2941 Bağımsız Üye Değil
BURAK DEDELER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.09.2021 İcrada Görevli
HALİT TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 0.2353
MEHMET CEM TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 16.06.2023




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204318


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Yarım 5.695 5.751 36,00  
Çeyrek 2.839 2.875 17,00  
Gümüş.Ons 22,02 22,06 0,20  
Gümüş Gr. 19,65 19,67 0,21  
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