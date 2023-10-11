***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 42.500.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 30000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 29735294 TRY 99,1176Atilla TACİR 88235 TRY 0,2941Can Tacir 88235 TRY 0,2941Halit TACİR 70588 TRY 0,2353Serkan TACİR 17648 TRY 0,0588TOPLAM 30000000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviUFUK ÜMİT ONBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 04.09.2023 İcrada Görevli Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yok 0 Bağımsız Üye Değil Evet yokATİLLA TACİR Genel müdürlük Yönetim Kurulu Başkanlığı 0.2941SERKAN TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 25.03.2019 0.0588 Bağımsız Üye DeğilCAN TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer KOORDİNATÖR YOK 0.2941 Bağımsız Üye DeğilBURAK DEDELER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.09.2021 İcrada GörevliHALİT TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 0.2353MEHMET CEM TACİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 16.06.2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204318BIST