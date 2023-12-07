***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. LEVENT 199 NO: 199 İÇ KAPI NO: 16 ŞİŞLİ / İSTANBUL 0212 942 15 15 0212 282 09 98Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBUDAK GÜLLÜDAĞ MÜFETTİŞ 01.09.2023 0212 355 46 46 budak.gulludag@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 202722-305294KEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER 16.08.2021 0212 355 46 46 kezban.tasoluk@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223640BIST