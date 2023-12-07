***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2023 15:37
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. LEVENT 199 NO: 199 İÇ KAPI NO: 16 ŞİŞLİ / İSTANBUL 0212 942 15 15 0212 282 09 98
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BUDAK GÜLLÜDAĞ MÜFETTİŞ 01.09.2023 0212 355 46 46 budak.gulludag@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 3 ve Türev Araçlar 202722-305294
KEZBAN TAŞOLUK MALİ İŞLER 16.08.2021 0212 355 46 46 kezban.tasoluk@tacirlerportfoy.com.tr SBF Düzey 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223640
BIST
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16:587.818
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -36,94
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:5828,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0197
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:5831,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1136
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:581.896,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,29
|Açılış
|: 1.896,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:54
|ATATP
|97,90
|256.529.665
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.396.441
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.761.071
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.549.841
|% 9,92
|
|YAYLA
|7,23
|22.649.621
|% 9,88
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.302.302
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.971.070
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|9.174.744
|% -9,94
|
|OTTO
|290,25
|3.759.477
|% -9,93
|
|THYAO
|250,75
|5.326.774.915
|% -0,20
|
|TUPRS
|150,70
|3.127.044.266
|% 0,53
|
|YKBNK
|19,51
|3.058.742.162
|% -4,46
|
|ASTOR
|104,40
|2.430.144.416
|% 2,86
|
|AKBNK
|35,16
|2.337.690.741
|% -3,67
|
|EKGYO
|7,41
|1.732.023.799
|% 0,41
|
|YKBNK
|19,51
|3.058.742.162
|% -4,46
|
|ISCTR
|22,10
|2.148.164.126
|% -2,47
|
|ODAS
|9,95
|846.208.583
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,78
|370.412.221
|% -0,83
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9259
|28,9315
|% 0,07
|
|Euro
|31,2325
|31,2600
|% 0,40
|
|Sterlin
|36,2971
|36,4791
|% 0,28
|
|Frank
|32,9473
|33,1458
|% 0,14
|
|Riyal
|7,6915
|7,7301
|% 0,08
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|910,64
|912,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,15
|991,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,29
|75,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,81
|2.039,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:54
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-
17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 14 kaybederek (% -0.54 ) 8, 425
-
17:09
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
17:09XU100
Endeks 7, 816 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 61, 764.00 milyon TL de
-
17:08FLAP
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 135, 466 adet işlem
-
17:07KTLEV
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 53.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 469 adet işlem