***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.03.2024 11:34
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
KEZBAN TAŞOLUK Mali İşler
ASUMAN POYRAZOĞLU Operasyon
DENİZ SÜREKLİ Operasyon
ŞENAY GÖKERHÜÇÜK İç Kontrol
BUDAK GÜLLÜDAG Teftiş
NUR ARIKAN Risk Yönetimi
EGEHAN KIRAL Araştırma
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Engin ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticiliği SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı 202817-303023
Ufuk Ümit ONBAŞI Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Yağız YUMUTGAN Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Tolga KOYUNCU Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
M. BURAK ÖZTUNÇ Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261389
BIST