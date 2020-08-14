***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 17:41
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869081
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0473
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3882
En Düşük
7,3269
18:058,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0669
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7462
En Düşük
8,6435
18:05461,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 461,33
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|KRGYO
|4,97
|47.364.624
|% 9,96
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|TCELL
|14,78
|523.763.758
|% -4,27
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|ALBRK
|1,57
|214.069.074
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,07
|243.500.415
|% -1,90
|
|ODAS
|2,38
|231.766.348
|% -2,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3838
|7,3882
|% 0,64
|
|Euro
|8,7355
|8,7450
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,6444
|9,6928
|% 0,87
|
|Frank
|8,0860
|8,1347
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9624
|1,9722
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-9,53
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,66
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,83
|44,83
|-0,13
|