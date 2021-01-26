***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.01.2021 15:31
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCB Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904440
BIST
17:001.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
17:007,3437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0609
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3393
17:008,9335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0663
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
17:00439,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,59
|Açılış
|: 439,29
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler17:00
|MAALT
|254,20
|42.133.791
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.927.332
|% 9,99
|
|KONTR
|44,06
|139.577.449
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.589.580
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|KAPLM
|43,56
|6.392.483
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.047.677
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,51
|1.767.506.610
|% 1,62
|
|GARAN
|9,58
|1.707.010.396
|% 0,42
|
|KARSN
|5,63
|1.392.768.937
|% 8,27
|
|KOZAL
|120,50
|1.191.651.435
|% -0,74
|
|DOHOL
|3,97
|855.339.628
|% 3,93
|
|EKGYO
|2,51
|1.767.506.610
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|645.516.598
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|484.844.796
|% -1,29
|
|KARSN
|5,63
|1.392.768.937
|% 8,27
|
|IHLGM
|1,54
|371.936.926
|% -1,91
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3408
|7,3437
|% -0,82
|
|Euro
|8,9305
|8,9335
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,0514
|10,1018
|% -0,39
|
|Frank
|8,2505
|8,3002
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9548
|1,9646
|% -0,66
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|0,91
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.975
|-20,17
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-9,76
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,88
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|0,19
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:11KATMR
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 428, 611 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 17 artarak (% 0.25 ) 1, 641
-
17:10SANKO
Yüzde 6.92 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 194 adet işlem
-
17:08OZBAL
Yüzde 6.18 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 708, 414 adet işlem
-
17:07YYAPI
Yüzde 6.75 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 288, 567 adet işlem