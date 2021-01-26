***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
26.01.2021 15:32
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TKF Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904442
BIST
16:591.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:597,3437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0609
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3393
16:598,9335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0663
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:59439,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,50
|Açılış
|: 439,29
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:59
|MAALT
|254,20
|42.126.928
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.577.449
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.583.773
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.926.891
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.047.677
|% -9,99
|
|INTEM
|59,15
|12.147.468
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,51
|1.761.175.851
|% 1,62
|
|GARAN
|9,57
|1.705.367.205
|% 0,31
|
|KARSN
|5,65
|1.390.095.801
|% 8,65
|
|KOZAL
|120,70
|1.188.426.498
|% -0,58
|
|DOHOL
|3,96
|847.237.941
|% 3,66
|
|EKGYO
|2,51
|1.761.175.851
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|645.446.786
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|484.781.499
|% -1,29
|
|KARSN
|5,65
|1.390.095.801
|% 8,65
|
|IHLGM
|1,53
|371.611.986
|% -2,55
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3408
|7,3437
|% -0,82
|
|Euro
|8,9305
|8,9335
|% -0,74
|
|Sterlin
|10,0541
|10,1045
|% -0,37
|
|Frank
|8,2502
|8,2999
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% -0,65
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|1,69
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.900
|2.973
|-22,16
|
|Yarım
|1.402
|1.438
|-10,72
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,36
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|55,92
|55,92
|0,24
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14ANELE
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 222, 541 adet işlem
-
17:13VESBE
Yüzde 4.39 oranında artışla 47.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 138, 026 adet işlem
-
17:11KATMR
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 428, 611 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 17 artarak (% 0.25 ) 1, 641
-
17:10SANKO
Yüzde 6.92 oranında artışla 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 194 adet işlem