***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.12.2021 10:17
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981354
BIST
13:011.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 26,49
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:0113,7529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0447
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:0115,5108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0690
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:01784,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -4,45
|Açılış
|: 784,82
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:01
|INTEM
|66,00
|26.757.034
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.793.622
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|BAGFS
|12,70
|9.036.140
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,22
|248.809.015
|% -9,39
|
|ACSEL
|21,24
|39.201.569
|% -6,27
|
|ISBTR
|47.999,90
|146.000
|% -5,88
|
|SISE
|14,33
|2.088.428.885
|% 7,42
|
|KRDMD
|9,60
|1.369.042.193
|% 3,23
|
|THYAO
|19,24
|1.114.590.426
|% 2,94
|
|GARAN
|11,82
|1.083.356.279
|% -0,17
|
|ASELS
|22,96
|1.043.415.205
|% 1,86
|
|ODAS
|1,67
|298.988.697
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,53
|550.577.910
|% -0,56
|
|SISE
|14,33
|2.088.428.885
|% 7,42
|
|KRDMD
|9,60
|1.369.042.193
|% 3,23
|
|TSKB
|1,63
|186.673.878
|% 0,00
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7429
|13,7529
|% -0,32
|
|Euro
|15,4898
|15,5108
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,1142
|18,2051
|% -0,66
|
|Frank
|14,7713
|14,8603
|% -0,52
|
|Riyal
|3,6393
|3,6575
|% -0,74
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|0,64
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,05
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.160
|5.289
|-40,83
|
|Yarım
|2.494
|2.558
|-19,76
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,54
|