***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar27.12.2021 İti Batı ile TCB Fon Yatırımcı Bilgi Formu Güncellenmiş ve ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986369BIST