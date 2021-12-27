***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.12.2021 14:55
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.12.2021 İti Batı ile TCB Fon Yatırımcı Bilgi Formu Güncellenmiş ve ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986369
BIST
14:431.922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 31,12
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
14:4311,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,3304
|Açılış
|: 11,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
14:4312,8185
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,3790
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
14:43657,71
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 19,38
|Açılış
|: 657,71
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ISKPL
|5,39
|37.761.189
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|9.426.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.465.305
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|NUGYO
|6,47
|30.356.046
|% -5,82
|
|THYAO
|21,14
|1.321.263.633
|% 0,09
|
|GARAN
|11,76
|1.316.072.959
|% 0,34
|
|EREGL
|29,04
|1.125.249.778
|% 2,33
|
|SASA
|50,55
|984.232.732
|% 6,20
|
|KRDMD
|9,70
|933.506.711
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,62
|691.931.927
|% 2,55
|
|EKGYO
|2,23
|342.517.939
|% 0,45
|
|GARAN
|11,76
|1.316.072.959
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,70
|933.506.711
|% 2,86
|
|ODAS
|1,38
|102.477.372
|% 0,73
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2962
|11,3218
|% 3,01
|
|Euro
|12,7867
|12,8185
|% 3,05
|
|Sterlin
|15,1154
|15,1913
|% 2,84
|
|Frank
|12,2686
|12,3425
|% 3,01
|
|Riyal
|3,0037
|3,0187
|% 2,93
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,98
|
|Altın Gr.
|658
|658
|19,43
|
|Cumhuriyet
|4.440
|4.507
|-15,00
|
|Tam
|4.411
|4.527
|-25,95
|
|Yarım
|2.132
|2.190
|-12,56
|
|Çeyrek
|1.069
|1.095
|-6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,27
|8,28
|0,15
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|-0,04
|