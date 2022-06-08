***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.06.2022 17:04
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCD Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035870
BIST
17:152.625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -23,10
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
17:1517,1270
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,3728
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:1518,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 0,4662
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:151.020,68
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 22,85
|Açılış
|: 1.020,68
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ACSEL
|55,35
|20.647.654
|% 9,93
|
|ULUUN
|22,64
|473.773.376
|% 9,90
|
|EMKEL
|2,61
|26.593.290
|% 9,66
|
|TUKAS
|12,84
|245.749.624
|% 7,27
|
|BERA
|12,55
|471.346.986
|% 6,99
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|OYYAT
|77,50
|82.016.354
|% -8,82
|
|RYGYO
|4,54
|95.173.995
|% -8,28
|
|TETMT
|241,60
|28.566.238
|% -8,10
|
|TOASO
|68,45
|1.510.354.387
|% -6,68
|
|THYAO
|48,28
|5.675.852.011
|% -0,37
|
|SISE
|22,62
|3.448.806.602
|% -1,99
|
|SASA
|44,58
|2.376.989.772
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,31
|2.117.111.663
|% 1,26
|
|EREGL
|35,14
|1.976.895.387
|% 1,27
|
|SEGYO
|1,28
|388.210.856
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,84
|839.967.587
|% 0,00
|
|TSKB
|2,37
|585.942.686
|% -1,66
|
|DOHOL
|4,13
|945.965.583
|% -2,82
|
|YKBNK
|4,79
|905.257.376
|% -1,84
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1059
|17,1200
|% 2,18
|
|Euro
|18,4033
|18,4386
|% 2,59
|
|Sterlin
|21,4321
|21,5396
|% 1,92
|
|Frank
|17,5061
|17,6115
|% 2,04
|
|Riyal
|4,5513
|4,5741
|% 2,21
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|1,66
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|21,58
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|165,00
|
|Tam
|6.779
|6.949
|165,04
|
|Yarım
|3.276
|3.362
|79,84
|
|Çeyrek
|1.643
|1.681
|39,92
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,14
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,84
|