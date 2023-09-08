***TCR* *TCD* *TPF* *TKF*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TCR******TCD******TPF******TKF*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TPF, TKF, TCD]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 31.08.2023 tarih ve E-12233903-305.99-41546 sayılı yazı ile izin verilenBurgan Bank A.Ş. tarafından Vadeli Mevduat, Güldüren Hesap ve O/N Hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına ilişkin duyuru metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192991BIST