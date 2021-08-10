***TCRYT* *AKDFA* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
10.08.2021 17:14
***TCRYT******AKDFA******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, ORFIN, TCRYT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN82117 FİNANSMAN BONOSU 10.08.2021 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD82116 FİNANSMAN BONOSU 10.08.2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956961
BIST
17:421.413
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -24,31
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.413
17:428,6443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0457
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:4210,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0759
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:42485,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,83
|Açılış
|: 485,28
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:42
|MARKA
|5,06
|3.131.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.348
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.051.538
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.542
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.549.730
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|101.645.067
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.633.325
|% -9,98
|
|EDATA
|15,76
|26.795.571
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|373.440
|% -9,93
|
|KRDMD
|8,02
|1.918.448.935
|% 0,12
|
|GARAN
|9,01
|1.461.064.972
|% -1,10
|
|EREGL
|19,27
|1.119.943.875
|% -2,23
|
|SISE
|8,34
|1.087.212.945
|% -0,60
|
|GENIL
|15,30
|991.166.087
|% -2,73
|
|KRDMD
|8,02
|1.918.448.935
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,43
|434.636.968
|% -2,41
|
|GARAN
|9,01
|1.461.064.972
|% -1,10
|
|SISE
|8,34
|1.087.212.945
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,84
|232.914.840
|% -0,54
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6384
|8,6404
|% 0,49
|
|Euro
|10,1608
|10,1670
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,9718
|12,0319
|% 1,02
|
|Frank
|9,3622
|9,4186
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3031
|2,3146
|% 0,85
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|16,41
|
|Altın Gr.
|486
|486
|8,09
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,80
|69,80
|-0,83
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem