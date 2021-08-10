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***TCRYT* *AKDFA* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

10.08.2021 17:14



***TCRYT******AKDFA******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKDFA, ORFIN, TCRYT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN82117 FİNANSMAN BONOSU 10.08.2021 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.08.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD82116 FİNANSMAN BONOSU 10.08.2021 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956961


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 5,06 3.131.088 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.371.348 % 9,99  
DERIM 10,58 20.051.538 % 9,98  
VKING 6,29 13.163.542 % 9,97  
KLKIM 14,06 253.549.730 % 9,93  
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17:42 Alış Satış %  
Dolar 8,6384 8,6404 % 0,49  
Euro 10,1608 10,1670 % 0,73  
Sterlin 11,9718 12,0319 % 1,02  
Frank 9,3622 9,4186 % 1,00  
Riyal 2,3031 2,3146 % 0,85  
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17:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.745 1.746 16,41  
Altın Gr. 486 486 8,09  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,46 23,50 0,14  
Gümüş Gr. 6,53 6,53 0,08  
B. Petrol 69,80 69,80 -0,83  
Seans Raporu 17:42
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