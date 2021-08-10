***TCRYT* *AKDFA* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***TCRYT******AKDFA******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, ORFIN, TCRYTMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN82117 FİNANSMAN BONOSU 10.08.2021 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10.08.2021 Kupon\Getiri ÖdemeTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD82116 FİNANSMAN BONOSU 10.08.2021 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956961BIST