***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
13.07.2021 17:50
***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD12212 50.000.000 13.07.2021 04.01.2022 16.07.2021
İlgili Şirketler [TCRYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950847
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,5931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5852
18:0510,1663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0864
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1511
18:05500,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,64
|Açılış
|: 500,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.812.986
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.315.994
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|22.752.400
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.495.361
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|52.725.043
|% 9,81
|
|FADE
|14,16
|16.547.626
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|1.131.792
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.299.105
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|180.020
|% -9,88
|
|PEKGY
|1,02
|158.040.647
|% -9,73
|
|SASA
|28,28
|1.314.883.998
|% 6,88
|
|GARAN
|8,44
|1.150.062.567
|% -2,31
|
|THYAO
|13,10
|582.530.727
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,10
|481.205.420
|% -1,11
|
|KOZAL
|106,20
|443.319.679
|% 1,34
|
|PEKGY
|1,02
|158.040.647
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,26
|330.407.747
|% -0,44
|
|GARAN
|8,44
|1.150.062.567
|% -2,31
|
|AKBNK
|5,26
|411.728.924
|% -0,57
|
|KRDMD
|7,10
|481.205.420
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5918
|8,5931
|% -0,49
|
|Euro
|10,1574
|10,1663
|% -0,84
|
|Sterlin
|11,8596
|11,9190
|% -0,79
|
|Frank
|9,3412
|9,3975
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2848
|2,2963
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|6,40
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,14
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:57SKTAS
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 883 adet işlem
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17:54XU050
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17:54
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17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, EKIZ, PEKGY, FADE, EUKYO
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