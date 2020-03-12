***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.03.2020 15:28
***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTCMD62019
Nominal Değer (TL)
29.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/03/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
11/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827474
BIST
15:3195.886
En Yüksek
|Değişim
|: -5,03%
|| -5.080,59
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.675
15:316,2606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0503
|Açılış
|: 6,2500
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|Önceki Kapanış
|: 6,1950
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6,2610
En Düşük
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15:317,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,0070
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|Önceki Kapanış
|: 7,0040
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7,0610
En Düşük
6,9909
15:31324,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,99
|Açılış
|: 324,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
324,18
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.115.991
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|129.826.657
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|209.359.846
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|142.490.391
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.159.466
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.493.795
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|54.912.178
|% -20,00
|
|IHEVA
|2,55
|6.508.267
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,04
|18.593.096
|% -19,56
|
|RYSAS
|4,58
|40.753.644
|% -19,51
|
|ASELS
|25,12
|628.011.835
|% -3,98
|
|THYAO
|8,85
|445.406.911
|% -7,91
|
|ECILC
|4,78
|276.865.840
|% 19,80
|
|GARAN
|8,92
|261.877.370
|% -6,89
|
|MGROS
|21,28
|235.355.571
|% -7,40
|
|IHLGM
|0,97
|137.736.968
|% -13,39
|
|ODAS
|1,40
|154.022.706
|% -13,04
|
|KARSN
|1,39
|109.994.335
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,16
|90.087.001
|% -6,45
|
|CEMAS
|0,78
|62.321.753
|% -15,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9193
|7,9591
|% -0,25
|
|Frank
|6,6317
|6,6717
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6615
|1,6698
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-26,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-24,00
|
|Tam
|2.152
|2.207
|-26,73
|
|Yarım
|1.040
|1.068
|-12,93
|
|Çeyrek
|522
|534
|-6,47
|
|Gümüş.Ons
|16,05
|16,10
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|-0,06
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|B. Petrol
|33,84
|33,84
|-1,95
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