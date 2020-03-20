***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.03.2020 17:51
***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTCMD52010
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/03/2020
Vadesi (Gün)
61
İtfa Tarihi
20/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831104
BIST
17:4985.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 340,56
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:496,5349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:497,0188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:49314,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 4,49
|Açılış
|: 314,51
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|8,69
|20.272.767
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.574
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|6.684.881
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.215.612
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|657.133
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|230.035.033
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|ISYAT
|2,81
|164.495.982
|% -5,70
|
|BIMAS
|49,98
|170.759.422
|% -4,25
|
|DMSAS
|2,29
|11.444.497
|% -3,78
|
|GARAN
|7,45
|839.252.344
|% -1,72
|
|THYAO
|7,96
|527.653.142
|% 0,25
|
|ASELS
|21,16
|426.876.971
|% 0,28
|
|ECILC
|3,32
|257.581.144
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,89
|246.154.156
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|246.154.156
|% -0,53
|
|GARAN
|7,45
|839.252.344
|% -1,72
|
|TSPOR
|1,98
|230.035.033
|% -9,59
|
|ODAS
|1,21
|128.960.926
|% 2,54
|
|ECILC
|3,32
|257.581.144
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7398
|7,7786
|% 3,28
|
|Frank
|6,6313
|6,6712
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.495
|23,18
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,59
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,67
|12,70
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,16
|28,16
|-0,31
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
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