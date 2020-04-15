***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
15.04.2020 11:11
***TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TCRYT]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTCMD62027
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/04/2020
Vadesi (Gün)
70
İtfa Tarihi
24/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838292
BIST
14:0096.538
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -2.011,87
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:006,8728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0564
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:007,5016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
14:00380,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,89
|Açılış
|: 380,65
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.103.163
|% 10,00
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|RTALB
|8,65
|14.778.152
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|5.394.460
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.332.140
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|SELGD
|2,01
|1.107.335
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|23.755.711
|% -9,76
|
|THYAO
|10,67
|1.804.892.140
|% -2,11
|
|PGSUS
|59,95
|1.446.209.510
|% -2,68
|
|ASELS
|26,44
|1.340.438.619
|% -3,08
|
|GARAN
|8,33
|649.268.562
|% -2,91
|
|TSPOR
|5,45
|545.616.447
|% 4,81
|
|THYAO
|10,67
|1.804.892.140
|% -2,11
|
|YKBNK
|1,97
|275.859.137
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,53
|196.091.876
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,04
|126.698.624
|% -5,45
|
|CEMAS
|0,99
|109.702.872
|% -5,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5703
|8,6133
|% -0,12
|
|Frank
|7,0903
|7,1330
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8238
|1,8330
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,37
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.493
|12,40
|
|Tam
|2.499
|2.565
|12,70
|
|Yarım
|1.216
|1.248
|6,20
|
|Çeyrek
|610
|624
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,58
|15,61
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|-1,24
|