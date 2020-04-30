TCRYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.633.363
|% 10,00
|OYAYO
|5,61
|55.225.771
|% 10,00
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|ISMEN
|5,74
|122.047.703
|% 9,96
|KONYA
|256,10
|57.220.063
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7449
|8,7888
|% 1,20
|Frank
|7,1814
|7,2247
|% 1,03
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,63
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,98
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,07
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-2,50
|Tam
|2.517
|2.571
|-2,60
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,30
|Çeyrek
|615
|629
|-0,60
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,17
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|2,43
Seans Raporu
- 17:51XU100 Endeks 101, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 11, 598.00 milyon TL de
- 17:51GYHOL Yüzde -8.47 oranında düşüşle 18.69 lira fiyatla işlem gören hissede 530, 598 adet işlem
- 17:50ACSEL Yüzde -4.03 oranında düşüşle 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 497 adet işlem
- 17:46 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KOZAA, KRDMD
- 17:46 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KCHOL, TAVHL